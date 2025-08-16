Скидки
Футболист «Оренбурга» арендован белорусской «Славией»

Футболист «Оренбурга» арендован белорусской «Славией»
Центральный нападающий «Оренбурга» Иван Гулько проведёт первую часть сезона-2025/2026 в белорусской «Славии», сообщила пресс-служба клуба.

21-летний форвард будет выступать за команду из белорусского города Мозырь на правах аренды до конца 2025 года.

«Желаем Ивану побольше игрового времени, много голов и без травм! Удачи, Ваня!» — говорится в сообщении.

Гулько — воспитанник «Оренбурга». Он провёл за вторую команду южноуральцев 65 матчей, забил 19 мячей и отдал восемь голевых передач. За основную команду «Оренбурга» Гулько ещё не играл в официальных встречах.

«Оренбург» занимает 14-е место в Мир РПЛ, набрав два очка после четырёх туров.

