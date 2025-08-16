Скидки
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Комличенко — об адаптации в «Локо»: не получается забить — это уже немножко давит

Нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко высказался о своей адаптации в стане железнодорожников. В шести играх в рамках Мир РПЛ и Фонбет Кубка России Комличенко не забил ни одного гола.

«Мы набрали ход. Надо продолжать в том же духе. Получается, идём от игры к игре. У меня не получается забить, есть с этим проблемки, как видите. Но ничего: работать, работать и ещё раз работать. Надо переломить это.

Это уже немножко давит. Шесть игр — ноль голов, ноль передач. Ноль результативных действий для нападающего — как думаешь? Непростая ситуация», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

