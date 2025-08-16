«Штутгарт» — «Бавария»: статистика личных встреч, история противостояния

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 16 августа, состоится матч Суперкубка Германии, в котором встретятся «Штутгарт» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Харм Осмерс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния команд перед началом игры Суперкубка Германии.

Всего матчей: 37

Побед «Штутгарта»: 5

Побед «Баварии»: 28

Забитые голы «Штутгарта»: 40

Забитые голы «Баварии»: 94

Более подробно со статистикой личных встреч указанных команд можно ознакомиться здесь.

В минувшем сезоне «Штутгарт» выиграл Кубок Германии. В финале соревнования «швабы» обыграли «Арминию» со счётом 4:2. В сезоне-2024/2025 мюнхенский клуб стал чемпионом Германии. В 34 турах Бундеслиги команда Венсана Компани набрала 82 очка и опередила ближайшего конкурента в лице «Байера» на 13 очков.

