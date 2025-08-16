Бывший вратарь «Челси» Чех развёлся с женой после 22 лет брака

Бывший вратарь «Челси» и сборной Чехии Петр Чех сообщил, что разводится с супругой Мартиной после 22 лет в браке.

Чеху 43 года, он познакомился с будущей женой в школе в 1999 году, в 2003 году они поженились. Пара воспитывает двоих детей: дочь Аделу и сына Дамиана. В июле этого года 16‑летний Дамиан подписал первый профессиональный контракт с «Фулхэмом». 17‑летняя Адела также выступает за женскую команду лондонского клуба.

«Мартина и я с грустью сообщаем вам, что мы расстаёмся после 26 лет совместной жизни. Мы остаёмся лучшими друзьями и безмерно гордимся нашими двумя прекрасными детьми», — написал Чех в социальной сети, опубликовав совместное фото с Мартиной.

Чех — рекордсмен по количеству «сухих» матчей в английской Премьер-лиге (АПЛ). За «Челси» бывший игрок провёл 494 матча во всех турнирах. В составе лондонского «Арсенала» Чех сыграл в 139 встречах. Также Чех выступал за французский «Ренн», чешские «Спарту» и «Хмел». Вратарь является рекордсменом сборной Чехии по футболу по количеству проведённых матчей (124). Чех завершил игровую карьеру футболиста в 2019 году.