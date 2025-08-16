«Челси» и «Бавария» вступили в переговоры по трансферу Нкунку — Плеттенберг

Лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария» начали переговоры по поводу возможного перехода нападающего «синих» Кристофера Нкунку, сообщил журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х.

По данным Плеттенберга, клубы находятся в прямом контакте. Нкунку заинтересован в переходе в «Баварию». «Челси» настаивает на продаже игрока на постоянной основе, а немецкий клуб рассматривает возможность аренды.

Отмечается, что окончательные соглашения пока не достигнуты, но спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль «теперь серьёзно относится к переговорам».

Нкунку ранее выступал в Германии за «Лейпциг». В минувшем сезоне французский нападающий провёл за «Челси» 48 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал пять голевых передач.