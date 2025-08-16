Скидки
Главная Футбол Новости

Защитник «Краснодара» Гонсалес рассказал о целях на сезон

Защитник «Краснодара» Гонсалес рассказал о целях на сезон
Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал о своих целях на нынешний сезон.

«В этом сезоне постараюсь улучшить вещи, которые делал в том сезоне. Всегда есть амбиции продолжать расти, не останавливаться на достигнутом», — сказал Гонсалес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Гонсалес играет за «быков» с лета 2024 года. В минувшем сезоне уругваец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России:

