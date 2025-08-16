Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антони предложил «Манчестер Юнайтед» компромисс относительно своего будущего — ED

Антони предложил «Манчестер Юнайтед» компромисс относительно своего будущего — ED
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони ставит в приоритет переход в «Бетис», где он выступал на правах аренды во второй части минувшего сезона. Однако препятствием на пути перехода футболиста в испанский клуб являются денежные требования «красных дьяволов», оценивающих вингера в € 40 млн. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, английский гранд оказывает давление на Антони, чтобы он принял предложения от других команд, однако бразилец хочет перейти в «Бетис». В связи с этим нападающий предложил «Манчестер Юнайтед» продлить с ним контракт на сезон, после чего беспрепятственно отпустить его в испанский клуб на правах аренды.

В составе «Бетиса» Антони сыграл 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2027 года.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» оценивает Антони в € 40 млн, игрок интересен «Бенфике» — Goal

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android