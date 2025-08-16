Антони предложил «Манчестер Юнайтед» компромисс относительно своего будущего — ED

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони ставит в приоритет переход в «Бетис», где он выступал на правах аренды во второй части минувшего сезона. Однако препятствием на пути перехода футболиста в испанский клуб являются денежные требования «красных дьяволов», оценивающих вингера в € 40 млн. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, английский гранд оказывает давление на Антони, чтобы он принял предложения от других команд, однако бразилец хочет перейти в «Бетис». В связи с этим нападающий предложил «Манчестер Юнайтед» продлить с ним контракт на сезон, после чего беспрепятственно отпустить его в испанский клуб на правах аренды.

В составе «Бетиса» Антони сыграл 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2027 года.

