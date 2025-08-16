«Челси» посчитал «оскорбительным» предложение «Боруссии» Д по аренде Чуквуэмеки — Романо

«Челси» немедленно отклонил предложение дортмундской «Боруссии» относительно аренды с обязательством выкупа полузащитника «синих» Карни Чуквуэмеки, о чём сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Челси» посчитал это предложение немецкой команды «оскорбительным», поскольку всё больше клубов заинтересованы в полноценном переходе английского футболиста.

Чуквуэмека провёл в аренде в «Боруссии» вторую часть минувшего сезона. За этот период полузащитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Челси» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

