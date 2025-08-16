У экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева родился сын

Бывший голкипер сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил о рождении сына в своём телеграм-канале. От прошлых двух браков 46-летний Малафеев воспитывает троих детей.

«Александр Вячеславович Малафеев. Добро пожаловать, чемпион! 15.08.2025», — написал Малафеев, прикрепив фото с женой и ребёнком.

Малафеев выступал за основной состав «Зенита» с 1999 по 2016 год, провёл за сине-бело-голубых более 300 матчей в чемпионате России и четырежды становился победителем турнира, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоёвывал Кубок УЕФА (ныне – Лига Европы) и Суперкубок УЕФА.