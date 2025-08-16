Аморим — о Шешко: думаю, он будет нападающим «Манчестер Юнайтед» долгие годы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил потенциал нового нападающего команды Беньямина Шешко, о переходе которого было объявлено на прошлой неделе.

«Я думаю, у него большой потенциал во всём, чем он занимается. Он может хорошо выступать с разными стилями футбола. Он почувствует, что Премьер-лига очень агрессивна, ему придётся учиться, но у него большой потенциал, и, думаю, Бен будет нападающим «Манчестер Юнайтед» долгие годы. Вот почему мы заплатили столько денег — чтобы нападающий оставил свой след в истории нашего клуба.

Этот парень всегда думает о футболе. Он действительно одержим игрой, и это хорошо, потому что мне не нужно говорить Бену: «Это «Манчестер Юнайтед», здесь огромное давление, нужно играть, нужно быть готовым к физической нагрузке, мы должны быть готовы к каждой игре. Сделай или умри». С этим парнем у меня таких опасений нет. Наоборот, ему нужно немного развлечься! Он слушает и хочет играть за нас, так что это очень хорошо», — приводит слова Аморима сайт «Манчестер Юнайтед».

Шешко подписал контракт с «красными дьяволами», рассчитанный до июня 2030 года. Ранее появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» приобрёл 22-летнего форварда за € 85 млн, из которых € 76,5 млн – фиксированные выплаты и € 8,5 млн – бонусы.