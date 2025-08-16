Туфрин: даже в случае поражения от «Спартака» кресло под Семаком не начнёт шататься

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался в преддверии матча 5-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и «Спартаком». Игра пройдёт сегодня на стадионе «Лукойл Арена».

«Зениту» будет тяжело играть при поддержке болельщиков «Спартака» и против Станковича, который постарается реализовать свои амбиции, ведь он понимает, что под ним шатается стул. Для «Зенита» ситуация непростая в том плане, что у команды нет чёткого стартового состава. Мне кажется, у тренерского штаба дилемма и головная боль в этом плане. Будет очень сложная игра и много нарушений, потому что Чистяков судит не очень просто. Я считаю, что ничья устроит обе команды.

Даже в случае поражения от «Спартака» кресло под Семаком не начнёт шататься. Мы говорили, что альтернативы ему нет. Но сейчас ещё пока всё не так однозначно — Семак не исчерпал кредит доверия. Когда я был руководителем, я делал резкие движения — дальше затягивать нельзя. У «Зенита» не та игра, которую хочется видеть и которую должны показывать нынешние исполнители. Мы видим, что все недорабатывают, нет взаимопонимания, нет горящих глаз и командной игры. Семак устал: у него нет новых идей и мыслей. В предыдущие годы его замены работали, а сейчас мы даже не можем понять логику этих перестановок. У меня совершенно нет уверенности, что этот тренерский штаб «Зенита», и не только Семак, приведёт нас к чемпионству», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.