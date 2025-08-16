Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Туфрин: даже в случае поражения от «Спартака» кресло под Семаком не начнёт шататься

Туфрин: даже в случае поражения от «Спартака» кресло под Семаком не начнёт шататься
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался в преддверии матча 5-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и «Спартаком». Игра пройдёт сегодня на стадионе «Лукойл Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зениту» будет тяжело играть при поддержке болельщиков «Спартака» и против Станковича, который постарается реализовать свои амбиции, ведь он понимает, что под ним шатается стул. Для «Зенита» ситуация непростая в том плане, что у команды нет чёткого стартового состава. Мне кажется, у тренерского штаба дилемма и головная боль в этом плане. Будет очень сложная игра и много нарушений, потому что Чистяков судит не очень просто. Я считаю, что ничья устроит обе команды.

Даже в случае поражения от «Спартака» кресло под Семаком не начнёт шататься. Мы говорили, что альтернативы ему нет. Но сейчас ещё пока всё не так однозначно — Семак не исчерпал кредит доверия. Когда я был руководителем, я делал резкие движения — дальше затягивать нельзя. У «Зенита» не та игра, которую хочется видеть и которую должны показывать нынешние исполнители. Мы видим, что все недорабатывают, нет взаимопонимания, нет горящих глаз и командной игры. Семак устал: у него нет новых идей и мыслей. В предыдущие годы его замены работали, а сейчас мы даже не можем понять логику этих перестановок. У меня совершенно нет уверенности, что этот тренерский штаб «Зенита», и не только Семак, приведёт нас к чемпионству», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Всего раз «Спартак» и «Зенит» играли, будучи в большом кризисе. Время, когда мстил Быстров
Всего раз «Спартак» и «Зенит» играли, будучи в большом кризисе. Время, когда мстил Быстров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android