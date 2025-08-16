Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава Ла Лиги высказался о проведении матча турнира с участием «Барселоны» в США

Глава Ла Лиги высказался о проведении матча турнира с участием «Барселоны» в США
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил намерение провести матч 17-го тура испанской Примеры между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США. Эта игра состоится в декабре.

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я убеждён, что этот матч состоится в нынешнем сезоне. Однако его организация не входит в число основных целей. Клубы добровольно попросили провести эту игру. Теперь нужно согласование с УЕФА и ФИФА», — приводит слова Тебаса AS со ссылкой на испанское радио RNE.

Ранее СМИ сообщали, что Ла Лига провела предварительные переговоры о проведении игры между «Вильярреалом» и «Барселоной» на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Подчёркивалось, что данную идею должна рассмотреть Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), а также одобрить УЕФА и ФИФА.

Материалы по теме
Официально
«Барселона» зарегистрировала Жоана Гарсию, он сможет сыграть с «Мальоркой»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android