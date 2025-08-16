Комличенко: рано говорить, на что претендует «Локо», это вы бежите впереди паровоза

Нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко высказался о целях железнодорожников в этом сезоне. Напомним, в шести играх в рамках Мир РПЛ и Фонбет Кубка России Комличенко не забил ни одного гола.

«Пока рано говорить, на что претендует «Локомотив». Это вы начинаете бежать впереди паровоза. Спокойно, спокойно. Мы посмотрим. Надо дальше продолжать делать своё дело», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Балтикой».