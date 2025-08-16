«Балтика» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 15:00

Сегодня, 16 августа, стартует 5-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Калининграде состоится матч местной «Балтики» и московского «Локомотива». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В среду, 13 августа, команды встречались в рамках Фонбет Кубка России в Москве. Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.

После четырёх туров РПЛ «Локомотив» набрал максимально возможные 12 очков и является единоличным лидером чемпионата, на три очка опережая «Краснодар». «Балтика» с восемью очками занимает в турнирной таблице лиги пятое место.