Все новости
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Балтика — Локомотив: онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ 2025/2026 начнётся в 15:00 мск

«Балтика» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 15:00
Сегодня, 16 августа, стартует 5-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Калининграде состоится матч местной «Балтики» и московского «Локомотива». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Локомотив М
Москва
В среду, 13 августа, команды встречались в рамках Фонбет Кубка России в Москве. Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.

После четырёх туров РПЛ «Локомотив» набрал максимально возможные 12 очков и является единоличным лидером чемпионата, на три очка опережая «Краснодар». «Балтика» с восемью очками занимает в турнирной таблице лиги пятое место.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
