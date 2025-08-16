Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«РПЛ более технична». Игрок «Краснодара» Перрен сравнил уровни чемпионата России и Лиги 1

«РПЛ более технична». Игрок «Краснодара» Перрен сравнил уровни чемпионата России и Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен сравнил уровни Мир Российской Премьер-Лиги и французской Лиги 1. В «Краснодар» Перрен перебрался из футбольного клуба «Осер» в это трансферное окно.

«Я думаю, что РПЛ — хорошая лига. Команды здесь все хорошего уровня, с каждым соперником нужно бороться в каждой игре. В чём различие от чемпионата Франции? Я бы сказал, что РПЛ по сравнению с чемпионатом Франции более технична, тут большее значение имеет уровень техники футболистов. Лиги разные, при этом уровень футболистов и команд в обоих турнирах хороший», — приводит слова Перрена ТАСС.

В сезоне-2024/2025 французской Лиги 1 Гаэтан Перрен провёл 34 матча за «Осер», в которых забил 10 мячей и оформил 11 результативных передач. «Краснодар» в прошедшем сезоне впервые в истории стал чемпионом России. Команда набрала 67 очков за 30 матчей, опередив на одно очко санкт-петербургский «Зенит».

Материалы по теме
Мусаев объяснил, почему Перрен не попал в заявку «Краснодара» на игру с «Динамо» Москва
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android