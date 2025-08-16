«Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу» интересен нападающий «ПСЖ» — Caught Offside

Крайний нападающий «ПСЖ» Ли Кан Ин рассматривает вариант с уходом из парижского клуба с целью получения большего количества игрового времени. Французский гранд готов отпустить 24-летнего футболиста, если получит подходящее предложение по нему. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Наполи» внимательно следят за ситуацией с южнокорейским вингером. Подчёркивается, что лондонский клуб установил прямой контакт.

Ли Кан Ин перешёл в «ПСЖ» из «Мальорки» летом 2023 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Он провёл на поле 2458 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

