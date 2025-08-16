Шикунов: возможно, матч «Спартак» — «Зенит» последний и для Станковича, и для Семака

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от матча 5-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

«Интрига в матче «Спартак» — «Зенит» очень велика: обе команды имеют свои проблемы. Уже сегодня посмотрим, кто с этими проблемами справится лучше. Никто не ожидал, что эти клубы так начнут сезон, поэтому в этой игре нужно исправлять ситуацию. Возможно, этот матч последний и для Станковича, и для Семака — всё бывает.

«Зенит» уже проиграл «Ахмату», а если проиграет ещё и «Спартаку», руководство клуба будет не очень довольно положением. Тренеры команд находятся в подвешенном состоянии. Все думали, что к пятому туру клубы подойдут, находясь в тройке лидеров, но никто не ожидал их нынешнего положения», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После четырёх туров чемпионата России красно-белые набрали четыре очка и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали пять очков и располагаются на восьмой строчке.