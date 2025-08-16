Стало известно, кто из тренеров будет готовить «Торпедо» к игре Первой лиги с «Уралом»

Тренер Павел Кирильчик, входивший в штаб накануне уволенного из московского «Торпедо» Олега Кононова, будет готовить команду к ближайшей игре 5-го тура Pari Первой лиги с «Уралом». Об этом корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко сообщил генеральный директор клуба Сергей Синяев.

Встреча состоится в понедельник, 18 августа, в Москве. Начало запланировано на 19:30.

44-летний белорусский специалист выступал на позициях защитника и полузащитника за клубы высшего дивизиона Беларуси, Украины и Казахстана, в качестве тренера возглавлял «Арсенал» из Дзержинска и «Мастер-Сатурн». В 2024-м присоединился к автозаводцам. Отмечается, что ясности по кандидатуре нового главного тренера «Торпедо» в клубе пока нет.

«Торпедо» объявило об уходе Олега Кононова c поста главного тренера команды в пятницу, 15 августа. Чёрно-белые находятся на 16-м месте в турнирной таблице Лиги Pari после четырёх туров с одним очком в активе.