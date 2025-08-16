Скидки
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
17:30 Мск
Стало известно, кто из тренеров будет готовить «Торпедо» к игре Первой лиги с «Уралом»

Тренер Павел Кирильчик, входивший в штаб накануне уволенного из московского «Торпедо» Олега Кононова, будет готовить команду к ближайшей игре 5-го тура Pari Первой лиги с «Уралом». Об этом корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко сообщил генеральный директор клуба Сергей Синяев.

Россия — Лига PARI . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится в понедельник, 18 августа, в Москве. Начало запланировано на 19:30.

44-летний белорусский специалист выступал на позициях защитника и полузащитника за клубы высшего дивизиона Беларуси, Украины и Казахстана, в качестве тренера возглавлял «Арсенал» из Дзержинска и «Мастер-Сатурн». В 2024-м присоединился к автозаводцам. Отмечается, что ясности по кандидатуре нового главного тренера «Торпедо» в клубе пока нет.

«Торпедо» объявило об уходе Олега Кононова c поста главного тренера команды в пятницу, 15 августа. Чёрно-белые находятся на 16-м месте в турнирной таблице Лиги Pari после четырёх туров с одним очком в активе.

Официально
«Торпедо» объявило об уходе Олега Кононова c поста главного тренера
