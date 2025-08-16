Лучший ассистент Лиги 1 Перрен оценил уровень Александра Головина

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен поделился мнением об игровом уровне российского футболиста «Монако» Александра Головина.

«Мне нравится игра Головина. Я видел его несколько лет — у него очень хороший уровень. Как игрок мне очень нравится», — сказал Перрен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Перрен перешёл в «Краснодар» из французского «Осера» нынешним летом. В минувшем сезоне полузащитник стал лучшим ассистентом Лиги 1, сделав 11 результативных передач в 34 матчах.

«Быки» объявили о переходе Перрена 23 июля. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

