«Мне плевать на вас!» Артём Дзюба ответил критикам видео с песней Майкла Джексона

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба в своём телеграм‑канале опубликовал видео с обращением к критикам. Видеоролик с голами форварда сопровождается известной композицией Майкла Джексона They Don’t Care About Us, что дословно переводится с английского как «им нет до нас дела».

«Бейте меня, ненавидьте меня, вы никогда не сможете сломать меня! Заставляйте меня, вам никогда не сломать меня! Обманывайте меня, судите меня, все меня обманывают! Бейте меня, убивайте меня, не ваше дело! Я хочу сказать только одно: «Мне плевать на вас!» — говорится в тексте на видео.

В четырёх стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги 36-летний Дзюба забил два мяча и сделал две результативные передачи. В прошлом сезоне Артём отыграл 22 матча в рамках РПЛ и забил девять голов. Действующий контракт опытнейшего нападающего с «Акроном» рассчитан до конца июня 2026 года.