«Ахмат» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 16 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх туров чемпионата России грозненцы набрали три очка и занимают 12-е место. Самарская команда заработала восемь очков и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Ахмат» в дебютном матче под руководством Станислава Черчесова дома обыграл «Зенит» (1:0), «Крылья Советов», которые возглавляет Магомед Адиев, сыграли вничью с «Балтикой» в Самаре (1:1).