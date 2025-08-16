«Галатасарай» предложил € 10 млн за Эдерсона, «Ман Сити» оценивает игрока дороже — Романо

«Галатасарай» сделал первое официальное предложение «Манчестер Сити» относительно перехода вратаря Эдерсона. Турецкий клуб готов заплатить около € 10 млн за трансфер 31-летнего голкипера, однако «горожане» запросили большую сумму. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в случае ухода Эдерсона «Манчестер Сити» может подписать вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму. Итальянский футболист открыт к переходу в английский клуб. У сторон не возникнет проблем с согласованием условий личного контракта игрока.

Эдерсон выступает в составе «горожан» с 2017 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

