Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Галатасарай» предложил € 10 млн за Эдерсона, «Ман Сити» оценивает игрока дороже — Романо

«Галатасарай» предложил € 10 млн за Эдерсона, «Ман Сити» оценивает игрока дороже — Романо
«Галатасарай» сделал первое официальное предложение «Манчестер Сити» относительно перехода вратаря Эдерсона. Турецкий клуб готов заплатить около € 10 млн за трансфер 31-летнего голкипера, однако «горожане» запросили большую сумму. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в случае ухода Эдерсона «Манчестер Сити» может подписать вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму. Итальянский футболист открыт к переходу в английский клуб. У сторон не возникнет проблем с согласованием условий личного контракта игрока.

Эдерсон выступает в составе «горожан» с 2017 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

