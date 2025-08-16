«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча 1-го тура АПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 16 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном». Команды будут играть на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с австралийцем Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне команды провели между собой два матча в АПЛ. В обеих встречах победу одержали футболисты «Манчестер Сити» — 2:1 и 1:0.

В минувшем сезоне чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы заняла третье место в таблице, «Вулверхэмптон» стал 16-м.