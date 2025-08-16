Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вулверхэмптон — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 1-го тура АПЛ 2025/2026 начнётся в 19:30 мск

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча 1-го тура АПЛ начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 16 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном». Команды будут играть на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с австралийцем Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды провели между собой два матча в АПЛ. В обеих встречах победу одержали футболисты «Манчестер Сити» — 2:1 и 1:0.

В минувшем сезоне чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы заняла третье место в таблице, «Вулверхэмптон» стал 16-м.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Ливерпуль» упустил преимущество в два мяча и всё равно вырвал победу! А принёс её Кьеза!
«Ливерпуль» упустил преимущество в два мяча и всё равно вырвал победу! А принёс её Кьеза!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android