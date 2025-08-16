Александр Шикунов: в «Динамо» ждали совсем других результатов от Карпина

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался в преддверии матча между «Динамо» и ЦСКА, отметив главного тренера бело-голубых Валерия Карпина.

«Для Карпина матч с ЦСКА — очень серьёзная игра. У него не задалось начало сезона, поэтому ходят разные разговоры. Армейцы сейчас на ходу и находятся в хорошей психологической форме — у них получается набирать очки. Да, они начали сезон с ничьей с «Оренбургом», но потом всё выправили.

Посмотрим, как руководство «Динамо» отреагирует на возможное поражение от ЦСКА. Думаю, вряд ли даже в случае плохого результата будущее Карпина в «Динамо» пошатнётся. Но в клубе ждали совсем других результатов, когда назначали Валерия Георгиевича, — сейчас старт не самый удачный», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.