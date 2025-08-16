Скидки
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Шикунов: в «Динамо» ждали совсем других результатов от Карпина

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался в преддверии матча между «Динамо» и ЦСКА, отметив главного тренера бело-голубых Валерия Карпина.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Для Карпина матч с ЦСКА — очень серьёзная игра. У него не задалось начало сезона, поэтому ходят разные разговоры. Армейцы сейчас на ходу и находятся в хорошей психологической форме — у них получается набирать очки. Да, они начали сезон с ничьей с «Оренбургом», но потом всё выправили.

Посмотрим, как руководство «Динамо» отреагирует на возможное поражение от ЦСКА. Думаю, вряд ли даже в случае плохого результата будущее Карпина в «Динамо» пошатнётся. Но в клубе ждали совсем других результатов, когда назначали Валерия Георгиевича, — сейчас старт не самый удачный», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

