Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Игрок «Краснодара» Сантос не считает, что он занимает место российской молодёжи

Игрок «Краснодара» Сантос не считает, что он занимает место российской молодёжи
Бразильский нападающий «Краснодара» Густаво Сантос ответил, считает ли он, что занимает место российской молодёжи.

«Нет, я не занимаю никакое место российской молодёжи. Естественно, есть игроки высочайшего уровня, и они это не станут отрицать. Думаю, нет необходимости называть имена, в больших клубах играют большие футболисты», — приводит слова Сантоса «РИА Новости Спорт».

«Краснодар» сообщил, что бразильский нападающий станет футболистом клуба 7 апреля. Сантос перешёл в стан «быков» из греческой «Ламии». Действующее трудовое соглашение игрока с российским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

