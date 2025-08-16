Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Игрок «Краснодара» Сантос не считает, что он занимает место российской молодёжи

Бразильский нападающий «Краснодара» Густаво Сантос ответил, считает ли он, что занимает место российской молодёжи.

«Нет, я не занимаю никакое место российской молодёжи. Естественно, есть игроки высочайшего уровня, и они это не станут отрицать. Думаю, нет необходимости называть имена, в больших клубах играют большие футболисты», — приводит слова Сантоса «РИА Новости Спорт».

«Краснодар» сообщил, что бразильский нападающий станет футболистом клуба 7 апреля. Сантос перешёл в стан «быков» из греческой «Ламии». Действующее трудовое соглашение игрока с российским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

