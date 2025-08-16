Скидки
Монако — Гавр: онлайн-трансляция матча 1-го тура чемпионата Франции 2025/2026 начнётся в 20:00 мск

«Монако» — «Гавр»: онлайн-трансляция матча 1-го тура чемпионата Франции начнётся в 20:00
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026, в котором «Монако» примет «Гавр». Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке (Амьен). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Лига 1 . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Гавр
Гавр
В прошлом сезоне Лиги 1 команды встречались дважды: дома «Монако» одержал победу со счётом 3:1, в Гавре команды сыграли вничью — 1:1.

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, а «Гавр» этим летом покинул другой россиянин Далер Кузяев.

В минувшем сезоне чемпионата Франции «Монако» занял третье место в турнирной таблице, «Гавр» расположился на 15-й строчке и избежал участия в стыковых матчах.

