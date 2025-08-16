Скидки
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «Торпедо» ещё не определились с кандидатурой нового главного тренера

Комментарии

«Торпедо» рассматривает нескольких кандидатов на пост нового главного тренера команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее стало известно, что пост главного тренера чёрно-белых покинул Олег Кононов.

Один из них — бывший тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко, но в переговоры с ним столичный клуб ещё не вступал. Среди акционеров «Торпедо» до сих пор нет понимания, кто должен принимать решение по ключевому кадровому вопросу, пока Леонид Соболев находится под арестом. К ближайшей игре с «Уралом» команду готовит бывший ассистент Олега Кононова Павел Кирильчик.

