Новичок ЦСКА Руис назвал свои сильные стороны

Новоиспечённый нападающий ЦСКА Даниэль Руис поделился мнением о своих сильных сторонах как футболиста.

«Думаю, что моя сильная сторона в том, что я достаточно умный игрок. Я всё время стараюсь играть в подыгрыше с моими партнёрами. Также у меня хороший дальний удар, но мне больше нравится играть в короткий пас с партнёрами, выводить на ударную позицию, делать голевые передачи», — сказал Руис в интервью пресс-службе ЦСКА на YouTube-канале красно-синих.

Колумбийский футболист был арендован ЦСКА у «Мильонариоса» до конца сезона-2025/2026. Также предусмотрена опция выкупа игрока при выполнении определённых условий.

За «Мильонариос» Руис принял участие в 196 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 33 результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.

