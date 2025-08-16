«Мальорка» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 1-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 16 августа, состоится матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» встретится в гостях с «Мальоркой». Команды будут играть на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне чемпионата Испании команды сыграли дважды, в обеих встречах победили сине-гранатовые (5:1, 1:0).

В сезоне-2024/2025 «Барселона» под руководством Ханс-Дитера Флика стала чемпионом Испании, «Мальорка» финишировала на 10-м месте.