Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
«Мальорка» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 1-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30 мск
Сегодня, 16 августа, состоится матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» встретится в гостях с «Мальоркой». Команды будут играть на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания — Примера . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Не начался
Барселона
Барселона
В прошлом сезоне чемпионата Испании команды сыграли дважды, в обеих встречах победили сине-гранатовые (5:1, 1:0).

В сезоне-2024/2025 «Барселона» под руководством Ханс-Дитера Флика стала чемпионом Испании, «Мальорка» финишировала на 10-м месте.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
