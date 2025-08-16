«Барселона» зарегистрировала Рашфорда, он включён в заявку команды на матч с «Мальоркой»

«Барселоне» удалось зарегистрировать новоиспечённого нападающего команды Маркуса Рашфорда. Об этом информирует официальный сайт Ла Лиги. Также англичанин включён в заявку сине-гранатовых на матч 1-го тура испанской Примеры с «Мальоркой», который состоится в субботу, 16 августа.

Каталонский клуб объявил о переходе Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды 23 июля. Срок действия арендного соглашения футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2025/2026 и предусматривает опцию выкупа.

Матч между «Мальоркой» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «Мальорка Сон Моих». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

