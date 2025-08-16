Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» зарегистрировала Рашфорда, он включён в заявку команды на матч с «Мальоркой»

«Барселона» зарегистрировала Рашфорда, он включён в заявку команды на матч с «Мальоркой»
Комментарии

«Барселоне» удалось зарегистрировать новоиспечённого нападающего команды Маркуса Рашфорда. Об этом информирует официальный сайт Ла Лиги. Также англичанин включён в заявку сине-гранатовых на матч 1-го тура испанской Примеры с «Мальоркой», который состоится в субботу, 16 августа.

Испания — Примера . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Каталонский клуб объявил о переходе Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды 23 июля. Срок действия арендного соглашения футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2025/2026 и предусматривает опцию выкупа.

Матч между «Мальоркой» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «Мальорка Сон Моих». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

Материалы по теме
Официально
«Барселона» зарегистрировала Жоана Гарсию, он сможет сыграть с «Мальоркой»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android