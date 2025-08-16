Футболисты московского ЦСКА Матвей Кисляк и Кирилл Глебов попали в базу украинского сайта «Миротворец», о чём свидетельствуют данные, размещённые на портале. Отметим, что Кисляку в конце июля исполнилось 20 лет, а Глебову ещё только 19.

Украинский сайт обвинил игроков армейцев в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины» по причине того, что 10 мая они вышли на поле с детьми участников специальной военной операции.

ЦСКА по итогам четырёх туров Мир Российской Премьер-Лиги набрал восемь очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Фабио Челестини сыграют с московским «Динамо».