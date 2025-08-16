«Балтика» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 16 августа, стартует 5-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Калининграде состоится матч местной «Балтики» и московского «Локомотива». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.

Стартовые составы команд.

«Балтика»: Бориско (вратарь), Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Мендель (капитан), И. Петров, Саусь, Титков, М. Петров, Хиль.

«Локомотив»: Митрюшкин (вратарь), Монтес, Ненахов, Сильянов, Морозов, Баринов (капитан), Бакаев, Батраков, Карпукас, Руденко, Комличенко.

Из-за автоматической дисквалификации за перебор жёлтых карточек матч пропустит нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв.

В среду, 13 августа, команды проводили игру в рамках Фонбет Кубка России в Москве. Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.

После четырёх туров РПЛ «Локомотив» набрал 12 очков и является единоличным лидером чемпионата, на три очка опережая «Краснодар». «Балтика» с восемью очками занимает в турнирной таблице лиги пятое место.