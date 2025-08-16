У «Спартака» одна победа при трёх у «Зенита» в шести последних очных матчах команд

Московский «Спартак» одержал только одну победу над «Зенитом» в последних шести матчах в рамках РПЛ, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Сине-бело-голубые обыгрывали красно-белых три раза, ещё две встречи завершились вничью.

Напомним, сегодня, 16 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». После четырёх стартовых туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», тройку лидеров замыкают «Крылья Советов».

«Спартак» занимает 11-е место, набрав четыре очка. «Зенит» — восьмой (5). Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар».