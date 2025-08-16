Скидки
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
17:30 Мск
Левандовски: на «Реал» давит желание найти игрока, похожего на Ямаля. Это невозможно

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что мадридскому «Реалу» не стоит пытаться найти футболиста, сопоставимого по уровню с нападающим «блауграны» Ламином Ямалем.

«Конечно, они [«Реал»] испытывают давление, пытаясь найти кого-то вроде Ламина Ямаля. Однако я думаю, что невозможно. Лучше идти своим путём.

Разумеется, фанаты оказывают давление: «Вы должны найти нашего Ламина Ямаля». Но это невозможно, потому что он рождается не в каждом городе и не каждый год. Такое случается раз в 10 лет. Это как с Месси и Роналду, вы не найдёте никого похожего на них, потому что они уникальны», — сказал Левандовски в интервью ESPN.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами. 18-летний футболист включён в число претендентов на награду «Золотой мяч» — 2025.

Чем уникален Ламин Ямаль:

