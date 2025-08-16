Нападающий ЦСКА Руис поделился мнением о Челестини

Новоиспечённый нападающий ЦСКА Даниэль Руис поделился мнением о главном тренере красно-синих Фабио Челестини.

«У меня уже был разговор с главным тренером. Замечательный человек, прекрасный футбольный профессионал. Но, думаю, сейчас надо поменьше говорить и больше показывать на поле. Поэтому жду не дождусь, когда смогу выйти на поле и продемонстрировать всё, на что я способен. Очень хочется скорее влиться в команду и начать играть», — сказал Руис в интервью пресс-службе ЦСКА на YouTube-канале красно-синих.

Московский клуб объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды 20 июня. Контракт со швейцарским специалистом подписан на два года с возможностью продления ещё на сезон. После четырёх туров Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал восемь очков и занимает четвёртое место.

