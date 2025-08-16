Дмитрий Баранник допустил отставку Семака из «Зенита» в случае поражения от «Спартака»

Бывший тренер-селекционер санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник допустил, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак будет уволен в случае поражения от «Спартака» в матче 5-го тура Мир РПЛ.

«От матча «Спартака» и «Зенита» нужно ждать бескомпромиссной борьбы. Обе команды стартовали точно не так, как планировали. А сегодняшний матч может быть решающим для дальнейшей судьбы команд в этом сезоне. А может, и судьбы тренерских штабов. Какое бы место ни занимали «Спартак» и «Зенит», это очень принципиальное дерби.

Мне кажется, что результат матча со «Спартаком» может повлиять и на будущее Семака. Я очень его уважаю за всё, что он сделал. Но футбол есть футбол, и не таких людей за плохие результаты увольняли. Жизнь от этого не заканчивается. Думаю, что такой вариант существует», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.