Терехов: «Химки» мне должны за шесть месяцев, Садыгов говорит, что он не при делах

Бывший защитник сборной России и подмосковных «Химок» Сергей Терехов рассказал, что подмосковный клуб должен ему деньги за шесть месяцев работы. Напомним, 28 мая 2025 года апелляционный комитет РФС не удовлетворил апелляцию «Химок» на решение комиссии РФС по лицензированию, отказав клубу в выдаче лицензии для участия в Мир РПЛ на сезон-2025/2026. А уже 18 июня футбольный клуб «Химки» объявил о прекращении своего существования.

«Мне должны за шесть месяцев. Долги в клубе начались с июля 2024 года. Садыгов тогда приезжал каждую неделю, говорил: «Завтра, вот завтра точно. Играйте в футбол». И так кормил нас обещаниями. Мы верили. Почему? Ну а как быть, если приезжает серьёзный бизнесмен, который строит дороги, мосты.

Думали, что к Новому году всё выплатят. Хотелось верить, потом только стало понятно, что это его типичная манера поведения. Сейчас Садыгов даёт понять, что вообще ни при чём. Не при делах. Хотя когда я играл в клубе, было очевидно: Садыгов всем руководит, ни один трансфер и ни одна платёжка не могла пройти без его ведома», — приводит слова Терехова Sports.ru.