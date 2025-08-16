Комличенко: Батраков вообще красавец! Можно сказать, что это история не одного года

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался об игре 20-летнего полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в начале сезона.

«Батраков вообще красавец! Главное, чтобы продолжал на таком же уровне. Как видите, можно сказать, что это история не одного года. Он продолжает в том же духе. Молодец, так и надо!

Отдадим Батракова европейским клубам? Это не ко мне вопрос. Я футболист. Есть руководство, которое решает, и Батраков», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Всего в этом сезоне у Батракова восемь голов, шесть из которых в Мир РПЛ (дубль «Краснодару», гол «Пари НН» и хет-трик «Спартаку», а также два — в Кубке России (по голу ЦСКА и «Балтике»)). Хавбек не отметился голом только в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).