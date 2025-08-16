Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комличенко: Батраков вообще красавец! Можно сказать, что это история не одного года

Комличенко: Батраков вообще красавец! Можно сказать, что это история не одного года
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался об игре 20-летнего полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в начале сезона.

«Батраков вообще красавец! Главное, чтобы продолжал на таком же уровне. Как видите, можно сказать, что это история не одного года. Он продолжает в том же духе. Молодец, так и надо!

Отдадим Батракова европейским клубам? Это не ко мне вопрос. Я футболист. Есть руководство, которое решает, и Батраков», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Всего в этом сезоне у Батракова восемь голов, шесть из которых в Мир РПЛ (дубль «Краснодару», гол «Пари НН» и хет-трик «Спартаку», а также два — в Кубке России (по голу ЦСКА и «Балтике»)). Хавбек не отметился голом только в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).

Материалы по теме
Алексей Батраков забил в пяти матчах подряд за «Локомотив» во всех турнирах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android