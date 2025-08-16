«Спартак» забил на три гола меньше «Зенита» в шести последних очных матчах
Московский «Спартак» забил на три гола меньше санкт-петербургского «Зенита» в шести последних очных матчах команд в рамках. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Так, на счету красно-белых шесть голов, у «Зенита» — девять.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, сегодня, 16 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». После четырёх стартовых туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», тройку лидеров замыкают «Крылья Советов».
«Спартак» занимает 11-е место, набрав четыре очка. «Зенит» — восьмой (5). Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар».
