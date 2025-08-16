Скидки
Левандовски высказался о сравнении Ямаля с вингером «Реала» Мастантуоно

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о сравнении нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля с новоиспечённым вингером мадридского «Реала» Франко Мастантуоно.

«Я думаю, что нельзя сравнивать игроков, особенно в таком юном возрасте. В футболе на молодых игроков часто оказывается слишком большое давление. Нельзя взваливать всё это на их плечи. Считаю, это может сделать их слабее, но не прямо сейчас.

Главный вопрос, что произойдёт, когда им исполнится 25 или 26 лет. Будут ли они по-прежнему играть на высоком уровне? Огромная проблема заключается в том, чтобы оставаться на этом уровне в течение 10 или даже 15 лет», — сказал Левандовски в интервью ESPN.

