«Милан» активизировал переговоры по переходу нападающего «Ливерпуля» — Milan News 24

«Милан» активизировал переговорный процесс по переходу нападающего «Ливерпуля» Федерико Кьезы. «Россонери» хотят подписать футболиста до закрытия трансферного окна в Италии (1 сентября). Об этом сообщает Milan News 24.

По информации источника, в переходе Кьезы заинтересован лично главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри, с которым они вместе работали в «Ювентусе».

Кьеза перешёл в «Ливерпуль» из «Ювентуса» летом 2024 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

