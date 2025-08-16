Игрок «Краснодара» Гонсалес рассказал, как поменялся за сезон в России

Бразильский полузащитник «Краснодара» Густаво Сантос рассказал, как поменялся за сезон, проведённый в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Всегда нужно время на адаптацию, чтобы поменяться. Ведь ты меняешь страну, клуб, команду, одноклубников, тренерский штаб, манеру игры и язык. Много вещей требуют времени на адаптацию. Но у меня всё хорошо. Я использую время, которое мне даёт тренер.

Русский учу в общении с одноклубниками, но у меня нет каких-то уроков. Я достаточно неплохо могу уже понимать. Не могу говорить, но, если кто-то говорит медленно, я его понимаю», — сказал Гонсалес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.