Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Футбол Новости

Агент Шешко заявил, что отказался от части комиссионных ради перехода игрока в «МЮ»

Аудио-версия:
Агент Элвис Басанович, представляющий интересы новоиспечённого форварда «Манчестер Юнайтед» Беньямина Шешко, сообщил, что отказался от части комиссионных с целью осуществить трансфер футболиста в английский клуб из «Лейпцига».

«В какой-то момент клубы [«Манчестер Юнайтед» и «Лейпциг»] сильно разошлись в оценке стоимости. «Манчестер Юнайтед» достиг предела бюджета на этот трансфер. При этом у «Лейпцига» были более высокие требования и ожидания, исходя из значимости Беньямина. Образовался пробел, который необходимо было устранить.

В какой-то момент я решил отказаться от части своей комиссии, чтобы сократить разрыв, ведь посчитал, что так будет правильно. Для меня желания и мечты игрока всегда важнее интересов агента», — приводит слова Басановича Goal со ссылкой на словенский телеканал POP TV.

Ранее СМИ сообщали, что «красные дьяволы» приобрели Шешко за € 85 млн, из которых € 76,5 млн фиксированные выплаты и € 8,5 млн бонусы.

Аморим — о Шешко: думаю, он будет нападающим «Манчестер Юнайтед» долгие годы

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

