«Это внутренний вопрос России». Игрок «Краснодара» Сантос — о лимите на легионеров

Бразильский полузащитник «Краснодара» Густаво Сантос заявил, что его не беспокоит возможное ужесточение лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«В любой стране и в любой профессии стремятся к тому, чтобы появлялось больше своих специалистов, — в футболе это значит, что нужно растить российских игроков. Но при этом страна всё ещё смотрит за рубеж, возможно, из-за нехватки собственных игроков и талантов. Изменения нужны с базового уровня — с академий, когда игрок только становится на путь профессионала. Но меня это не касается, это внутренний вопрос России», — приводит слова Сантоса «РИА Новости Спорт».

После четырёх стартовых туров Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар».

