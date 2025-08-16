Скидки
«Тоттенхэм» близок к тому, чтобы перехватить трансферную цель «Арсенала» — Тавольери

«Тоттенхэм» близок к тому, чтобы перехватить трансферную цель «Арсенала» — Тавольери
Атакующий полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе согласовал условия личного контракта с «Тоттенхэмом». Англичанин хочет покинуть стан «орлов». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, маловероятно участие Эзе в матче 1-го тура чемпионата Англии с «Челси», который состоится в воскресенье, 17 августа. «Кристал Пэлас» уже работает над поиском замены для 27-летнего хавбека. Подчёркивается, что между сторонами назревает конфликт.

Нынешним летом СМИ активно сообщали об интересе к Эзе со стороны «Арсенала». Появлялись сведения, что лондонский клуб согласовал переход Эзе за € 63,5 млн.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Эзе с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

«Арсенал» согласовал переход Эзе из «Кристал Пэлас» за € 63,5 млн — Football Transfers

