Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Главная Футбол Новости

Губерниев: «Зенит» выиграет, а Станковича уволят. Иначе в «Спартаке» продолжится агония

Губерниев: «Зенит» выиграет, а Станковича уволят. Иначе в «Спартаке» продолжится агония
Комментарии

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом», который состоится сегодня, 16 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» выиграет, а Станковича уволят. И тогда «Спартаку» нужно назначать Талалаева или Шалимова. Иначе продолжится агония, если Станковича не уволят или поставят очередного Румпельштильцхена. А нужен, конечно, российский специалист — я даже фамилии назвал. Но для этого, конечно, надо будет договариваться с «Балтикой» или «Факелом». Уверен, что «Зенит», возможно, не крупно, но обыграет «Спартак» сегодня», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Самые титулованные футбольные клубы России:

