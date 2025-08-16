«Спартак» нанёс больше ударов по воротам, чем «Зенит», в шести последних очных матчах

Московский «Спартака» нанёс больше ударов по воротам, чем санкт-петербургский «Зенит», в шести последних очных матчах команд. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Так, на счету красно-белых 67 ударов (27 в створ), у «Зенита» — 61 (20).

Напомним, сегодня, 16 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». После четырёх стартовых туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», тройку лидеров замыкают «Крылья Советов».

«Спартак» занимает 11-е место, набрав четыре очка. «Зенит» — восьмой (5). Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар».