Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Главная Футбол Новости

Губерниев: выражение «поезд в огне» сейчас точно не про «Локомотив», а скорее про «Динамо»

Губерниев: выражение «поезд в огне» сейчас точно не про «Локомотив», а скорее про «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах московского «Динамо» на старте этого сезона. После четырёх туров Мир РПЛ бело-голубые набрали пять очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

«Карпин сейчас на распутье. Хорошо, что в тренерском штабе есть Ролан Гусев. Это даёт возможность снова пригласить спасителя в случае чего, но на этот раз нужно будет давать ему уже должность главного тренера.

Но пока не нужно говорить о том, что Карпин переоценён. «Динамо» нужно дать ещё несколько матчей, вдруг сейчас начнут побеждать! Но сравнить это с плавным, поступательным путём «Локомотива». Выражение «поезд в огне» сейчас точно не про них, а скорее про «Динамо», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Комментарии
