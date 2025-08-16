Скидки
Куэста готовится к переходу в «Спартак», сумма трансфера может достичь € 8 млн — Динч

Куэста готовится к переходу в «Спартак», сумма трансфера может достичь € 8 млн — Динч
Центральный защитник «Галатасарая» Карлос Куэста готовится перейти в московский «Спартак». Сумма потенциального трансфера футболиста может достичь € 8 млн. Об этом сообщает аккаунт Alkolik со ссылкой на журналиста Гёкхана Динча на странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что колумбиец близок к переходу в «Васко да Гама», однако красно-белые предложили турецкому клубу сопоставимые условия, а также улучшили предложение о заработной плате для самого Куэсты.

Куэста выступает в составе турецкого гранда с февраля 2025 года. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

