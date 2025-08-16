«Серик Беледиеспор» одержал первую победу под руководством Юрана в первом дивизионе Турции

«Серик Беледиеспор» обыграл «Умраниеспор» в матче 2-го тура первого дивизиона Турции. Встреча прошла в пятницу, 15 августа, в городе Серик и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный мяч на второй добавленной к первому тайму минуте забил Маркос Силва, реализовавший пенальти.

В стартовом составе команды Юрана вышли четверо россиян: Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий, Илья Берковский и Илья Садыгов.

«Серик Беледиеспор» временно вышел на первое место в таблице первого турецкого дивизиона, набрав четыре очка. В активе «Умраниеспор» три очка, команда занимает седьмое место.

В следующем туре 23 августа команда Юрана сыграет на выезде с «Эрокспором».